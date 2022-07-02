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Бостон Селтикс выменял у Индианы разыгрывающего Малколма Брогдона

Баскетбол
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Пэйсерс получат взамен Даниэля Тайса, Аарона Несмита и пик первого раунда драфта 2023 года

Бостон Селтикс выменял у Индианы разыгрывающего Малколма Брогдона

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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"Бостон Селтикс" и "Индиана Пэйсерс" провели обмен игроками. Первые отдали центрового Даниэля Тайса, форварда Аарона Несмита и пик первого раунда драфта-2023. Последние отдали разыгрывающего Малколма Брогдона.

Брогдон был выбран под 36 пиком на драфте НБА в 2016 году. В первом же своем сезоне он был выбран лучшим новичком года в лиге. Тогда он играл за "Милуоки Бакс". Малколм перешел в "Индиану" в 2019 году.

Даниэль Тайс играл за "Бостон" дважды: с 2017 по 2021 годы, и с 2022 года по сегодняшний день. Аарон Несмит же был выбран "Селтикс" под 14 пиком на драфте 2020 года из университета Вандербильт.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс
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