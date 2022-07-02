Бостон Селтикс выменял у Индианы разыгрывающего Малколма Брогдона

"Бостон Селтикс" и "Индиана Пэйсерс" провели обмен игроками. Первые отдали центрового Даниэля Тайса, форварда Аарона Несмита и пик первого раунда драфта-2023. Последние отдали разыгрывающего Малколма Брогдона.

Брогдон был выбран под 36 пиком на драфте НБА в 2016 году. В первом же своем сезоне он был выбран лучшим новичком года в лиге. Тогда он играл за "Милуоки Бакс". Малколм перешел в "Индиану" в 2019 году.

Даниэль Тайс играл за "Бостон" дважды: с 2017 по 2021 годы, и с 2022 года по сегодняшний день. Аарон Несмит же был выбран "Селтикс" под 14 пиком на драфте 2020 года из университета Вандербильт.