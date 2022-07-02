Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бостон Селтикс выменял у Индианы разыгрывающего Малколма Брогдона
Пэйсерс получат взамен Даниэля Тайса, Аарона Несмита и пик первого раунда драфта 2023 года
Фото: Sporting News
"Бостон Селтикс" и "Индиана Пэйсерс" провели обмен игроками. Первые отдали центрового Даниэля Тайса, форварда Аарона Несмита и пик первого раунда драфта-2023. Последние отдали разыгрывающего Малколма Брогдона.
Брогдон был выбран под 36 пиком на драфте НБА в 2016 году. В первом же своем сезоне он был выбран лучшим новичком года в лиге. Тогда он играл за "Милуоки Бакс". Малколм перешел в "Индиану" в 2019 году.
Даниэль Тайс играл за "Бостон" дважды: с 2017 по 2021 годы, и с 2022 года по сегодняшний день. Аарон Несмит же был выбран "Селтикс" под 14 пиком на драфте 2020 года из университета Вандербильт.
Популярное сейчас
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО
- Уже 800 артиллерийских систем. Генштаб обновил российские потери с начала войны
- Вербич: Я плакал... Думал, что не смогу вернуться в Динамо
- Капитан сборной Украины: Три недели отрабатывали, тренировали именно эту защиту
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси