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Кливленд подпишет самый дорогой контракт в истории организации с 22-летним защитником
Дариус Гарлэнд получит 193 миллиона долларов за пять лет
Фото: King James Gospel
"Кливленд Кавальерс" близки к продлению контракта с одним из своих лучших игроков. Защитник Дариус Гарлэнд уже дал согласие на заключение нового договора с организацией, как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
Cleveland Cavaliers All-Star guard Darius Garland has agreed on a five-year, $193M maximum designated rookie contract extension that could be worth as much as $231M, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. It is the largest deal in franchise history.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022
По информации инсайдера, Гарлэнд получит контракт сроком на пять лет и с общей суммой выплат в 193 миллиона долларов. Как сообщается, эта сделка станет самой дорогой в 52-летней истории "Кливленда".
"Кавальерс" выбрали Гарлэнда под пятым пиком на драфте НБА 2019 года. С тех пор его главным достижением стало попадание на Матч всех звезд НБА в прошедшем сезоне. Также, во многом благодаря игре Дариуса, команда вышла в турнир плей-ин в этом сезоне.
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