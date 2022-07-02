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Кливленд подпишет самый дорогой контракт в истории организации с 22-летним защитником

Баскетбол
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Дариус Гарлэнд получит 193 миллиона долларов за пять лет

Кливленд подпишет самый дорогой контракт в истории организации с 22-летним защитником

Фото: King James Gospel

UA-Футбол
Новина українською

"Кливленд Кавальерс" близки к продлению контракта с одним из своих лучших игроков. Защитник Дариус Гарлэнд уже дал согласие на заключение нового договора с организацией, как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации инсайдера, Гарлэнд получит контракт сроком на пять лет и с общей суммой выплат в 193 миллиона долларов. Как сообщается, эта сделка станет самой дорогой в 52-летней истории "Кливленда".

"Кавальерс" выбрали Гарлэнда под пятым пиком на драфте НБА 2019 года. С тех пор его главным достижением стало попадание на Матч всех звезд НБА в прошедшем сезоне. Также, во многом благодаря игре Дариуса, команда вышла в турнир плей-ин в этом сезоне.

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В статье: НБА Кливленд Кавальерс
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