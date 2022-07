Кливленд подпишет самый дорогой контракт в истории организации с 22-летним защитником

"Кливленд Кавальерс" близки к продлению контракта с одним из своих лучших игроков. Защитник Дариус Гарлэнд уже дал согласие на заключение нового договора с организацией, как сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Cleveland Cavaliers All-Star guard Darius Garland has agreed on a five-year, $193M maximum designated rookie contract extension that could be worth as much as $231M, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. It is the largest deal in franchise history.