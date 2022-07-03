Главный тренер сборной Украины рассказал о непристойном поведении грузин после матча

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о непристойном поведении представителей сборной Грузии после квалификационного матча отбора на ЧМ-2023. Его слова цитирует basket.com.ua:

"Это были эмоции. Я еще не понимаю тренеров и игроков грузинской сборной. Они не контролировали эмоции и потом произошло то, что произошло.

Надо начать с того, что грузины атаковали, а это значит, что у меня есть полное право брать тайм-аут. Если команда смирилась с поражением, она обычно уже не атакует, и я уже сказал игрокам: если грузины не атакуют, мы тоже не атакуем. Но они атаковали.

После матча я говорил тренерам сборной Грузии: "Представляете, если после второго этапа у четырех команд – Украины, Грузии, Исландии и Италии – будет закрутка. Тогда может быть так, что нам не хватит 1-2 очков, и кто будет за это ответственным?"

Я очень уважаю грузинских баскетболистов: они суперигроки, суперлюди, их руководство сделало все, чтобы их команда играла на таком уровне. Я понимаю, что у них были эмоции, они ведь были фаворитами игры.

После матча началась заваруха, игроки позволяли себе говорить то, что позволяли, их тренер не захотел пожать руки, хотя обычно, если ты обижен на соперника, ты жмешь руку и говоришь все в лицо.

После игры я спросил у тренера сборной Латвии Луки Бьянки, правильно ли поступил, и он сказал, что совершенно правильно.

Были эмоции, и после матча все игроки и тренеры грузин напали на меня и я, в свою очередь, тоже не сдержал свои эмоции. Поэтому у меня остался определенный осадок.

Но в будущем, если в следующих 100 матчах будет решаться судьба 1-2 очков, я еще 100 раз возьму тайм-аут. Мне только жаль, что я не проконтролировал свои эмоции, ведь для меня это не характерно. Но то, что мне говорили в лицо игроки и тренеры грузин, пусть останется на их совести" – сказал он.