  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Новый Орлеан продлит контракт с Зайоном на 193 миллиона за пять лет
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый Орлеан продлит контракт с Зайоном на 193 миллиона за пять лет

Баскетбол
(1 голосов)

Сумма может увеличиться до 231 миллиона долларов

Новый Орлеан продлит контракт с Зайоном на 193 миллиона за пять лет

Фото: NBC News

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон дал согласие на продление контракта с командой. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, команда предложила вингу пятилетний контракт.

По информации журналиста, игрок гарантированно заработает 193 миллиона долларов по новому соглашению. Более того, общие выплаты могут достигнуть 231 миллиона, если Зайону удастся попасть в одну из символических сборных НБА.

Примечательно, что Уильямсон за три сезона в лиге сыграл всего 85 игр и не разу не появился в плей-офф. Более того, он пропустил прошлый сезон целиком из-за различных травм и не помог своей команде в пост-сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде