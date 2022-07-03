Новый Орлеан продлит контракт с Зайоном на 193 миллиона за пять лет

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон дал согласие на продление контракта с командой. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, команда предложила вингу пятилетний контракт.

New Orleans Pelicans star Zion Williamson has agreed on a five-year, $193 million designated maximum rookie extension that could earn him as much as $231 million, CAA Sports’ Co-Head of Basketball Austin Brown tells ESPN. pic.twitter.com/z4lnVLD1GM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2022

По информации журналиста, игрок гарантированно заработает 193 миллиона долларов по новому соглашению. Более того, общие выплаты могут достигнуть 231 миллиона, если Зайону удастся попасть в одну из символических сборных НБА.

Примечательно, что Уильямсон за три сезона в лиге сыграл всего 85 игр и не разу не появился в плей-офф. Более того, он пропустил прошлый сезон целиком из-за различных травм и не помог своей команде в пост-сезоне.