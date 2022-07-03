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Оглашен состав сборной Украины по баскетболу на матч отбора на ЧМ против Северной Македонии
Завтра в Риге не сыграют Артем Пустовой и Денис Лукашов
Был оглашен состав национальной сборной Украины по баскетболу, которому завтра предстоит сыграть со сборной Северной Македонии в Риге, Латвия. Матч пройдет в рамках квалификации на чемпионат мира 2023 года.
К матчу готовилось 14 украинских баскетболистов, однако, двое были не включены в состав команды на предстоящую игру. Это центровой Артем Пустовой и разыгрывающий Денис Лукашов.
Ростер сборной Украины на матч с Северной Македонией:
Разыгрывающие защитники: Виталий Зотов, Илья Сидоров;
Атакующие защитники: Святослав Михайлюк, Иссуф Санон, Иван Ткаченко;
Легкие форварды: Павел Крутоус, Вячеслав Бобров;
Тяжелые форварды: Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Артем Ковалёв;
Центровые: Вячеслав Кравцов, Дмитрий Скапинцев.
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