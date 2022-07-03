Оглашен состав сборной Украины по баскетболу на матч отбора на ЧМ против Северной Македонии

Был оглашен состав национальной сборной Украины по баскетболу, которому завтра предстоит сыграть со сборной Северной Македонии в Риге, Латвия. Матч пройдет в рамках квалификации на чемпионат мира 2023 года.

К матчу готовилось 14 украинских баскетболистов, однако, двое были не включены в состав команды на предстоящую игру. Это центровой Артем Пустовой и разыгрывающий Денис Лукашов.

Ростер сборной Украины на матч с Северной Македонией:

Разыгрывающие защитники: Виталий Зотов, Илья Сидоров;

Атакующие защитники: Святослав Михайлюк, Иссуф Санон, Иван Ткаченко;

Легкие форварды: Павел Крутоус, Вячеслав Бобров;

Тяжелые форварды: Сергей Павлов, Вячеслав Петров, Артем Ковалёв;

Центровые: Вячеслав Кравцов, Дмитрий Скапинцев.