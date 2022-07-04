  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями. Заряжай на своих!
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями. Заряжай на своих!

Баскетбол
(1 голосов)

Держим кулаки за нашу сборную!

Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями. Заряжай на своих!

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

4 июля. Скопье. Арена "Борис Трайковский". 19.00

Украина уже обеспечила себе выход в следующий раунд отбора на Чемпионат мира-2023, который состоится в августе. В предыдущем туре квалификации украинцы победили грузин с нужной для себя разницей очков (+13), а Македония уступила Испании. Соответственно балканцы упустили все шансы побороться за путевку дальше, зеленый свет для "сине-желтых". При этом предстоящая встреча соперников фактически превращается в товарищескую игру.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы Украины на победу в 87,5%! При этом шансы македонцев – 9,10%, а вероятность того, что поединок закончится ничьей – 3,37%.

ФИБА дисквалифицировала сборную россии, которая играла в группе Н, поэтому теперь при объединении групп G и H в следующем раунде будут учитываться исключительно результаты встреч между первыми тремя командами квартетов. А это значит, что результат игры “Северная Македония – Украина” на турнирное положение украинцев никоим образом не повлияет, македонцы последние в группе, баллы, полученные в матчах с ними, не считаются.

Так что в Скопье команда Багатскиса может без лишнего давления еще раз проверить игровые связи, наиграть ключевые компоненты перед важной игрой с Испанией и победить для болельщиков. На домашнем матче в Киеве украинцы обыграли балканцев 78:61 и в выездном поединке тоже считаются фаворитами.

Что касается самой сборной Северной Македонии, то по сравнению с киевским матчем в ростере команды появился защитник "Валенсии" Ненад Дмитриевич, и произошла ротация братьев Стояновски: играя в Украине за "Черкаскі мавпи" и БК "Донецк", с которым в 2012-м даже становился чемпионом Суперлиги.

Македонцы стабильно выдают мощный перформанс для домашней публики, но пока в их активе никакой победы в отборе. Но наша победа станет важной моральной основой перед финальной битвой в группе. Отбор на НС-2023 только набирает обороты.

Болей за нашу сборную и добавляй драйву для просмотра матча вместе с Parimatch Ukraine! Заряжай на своих!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде