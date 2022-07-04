Северная Македония – Украина. Матч без турнирного значения, но с амбициями. Заряжай на своих!

4 июля. Скопье. Арена "Борис Трайковский". 19.00

Украина уже обеспечила себе выход в следующий раунд отбора на Чемпионат мира-2023, который состоится в августе. В предыдущем туре квалификации украинцы победили грузин с нужной для себя разницей очков (+13), а Македония уступила Испании. Соответственно балканцы упустили все шансы побороться за путевку дальше, зеленый свет для "сине-желтых". При этом предстоящая встреча соперников фактически превращается в товарищескую игру.

Аналитики Parimatch Ukraine оценивают шансы Украины на победу в 87,5%! При этом шансы македонцев – 9,10%, а вероятность того, что поединок закончится ничьей – 3,37%.

ФИБА дисквалифицировала сборную россии, которая играла в группе Н, поэтому теперь при объединении групп G и H в следующем раунде будут учитываться исключительно результаты встреч между первыми тремя командами квартетов. А это значит, что результат игры “Северная Македония – Украина” на турнирное положение украинцев никоим образом не повлияет, македонцы последние в группе, баллы, полученные в матчах с ними, не считаются.

Так что в Скопье команда Багатскиса может без лишнего давления еще раз проверить игровые связи, наиграть ключевые компоненты перед важной игрой с Испанией и победить для болельщиков. На домашнем матче в Киеве украинцы обыграли балканцев 78:61 и в выездном поединке тоже считаются фаворитами.

Что касается самой сборной Северной Македонии, то по сравнению с киевским матчем в ростере команды появился защитник "Валенсии" Ненад Дмитриевич, и произошла ротация братьев Стояновски: играя в Украине за "Черкаскі мавпи" и БК "Донецк", с которым в 2012-м даже становился чемпионом Суперлиги.

Македонцы стабильно выдают мощный перформанс для домашней публики, но пока в их активе никакой победы в отборе. Но наша победа станет важной моральной основой перед финальной битвой в группе. Отбор на НС-2023 только набирает обороты.

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