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Разыгрывающий Кливленда подпишет контракт на 193 миллиона долларов

Баскетбол
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Сумма может увеличиться до 231 миллиона

Разыгрывающий Кливленда подпишет контракт на 193 миллиона долларов

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Разыгрывающий Дариус Гарлэнд согласился на продление контракта с "Кливленд Кавальерс" сроком на пять лет на сумму $ 193 млн, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока, генерального директора агентства Klutch Sports Рича Пола.

Условия сделки с Гарлэндом являются максимальными, причём эта сумма может увеличиться до $ 231 млн, если игрок попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.

22-летний Гарлэнд был пятым выбором "Кливленда" на драфте НБА в 2019-м. В октябре того же года Дариус дебютировал в НБА, а всего в дебютном сезоне провёл 59 игр при среднем показателе очков в 12,3. В сезоне-2020/2021 его средняя результативность увеличилась до 17,4 очка при 3,4 подбора.

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В статье: Кливленд Кавальерс
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