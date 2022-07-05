Голден Стэйт хочет обменять Кевина Дюранта

"Голден Стэйт Уорриорз" заинтересован в переходе в состав команды форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, "Голден Стэйт" может предложить "Бруклину" Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. "Нетс" не смогут принять Уиггинса в состав, если сохранят в команде Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.

Ранее сообщалось, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры "Голден Стэйт Уорриорз".