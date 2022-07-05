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Голден Стэйт хочет обменять Кевина Дюранта
Игрок играет в Бруклин Нетс
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Голден Стэйт Уорриорз" заинтересован в переходе в состав команды форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта, сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, "Голден Стэйт" может предложить "Бруклину" Джордана Пула, Джеймса Уайзмена, Жонатана Кумингу и Моузеса Муди, отправив Эндрю Уиггинса в третью команду. "Нетс" не смогут принять Уиггинса в состав, если сохранят в команде Бена Симмонса, поскольку у обоих подписано продление контракта новичка.
Ранее сообщалось, что после запроса Дюранта с ним связывались лидеры "Голден Стэйт Уорриорз".
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