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Руди Гобер: Я пришёл сюда, чтобы вывести Миннесоту в финал
Центровой рассказал, чего ожидает от предстоящего сезона
Центровой Руди Гобер, перешедший в "Миннесоту" в рамках крупного обмена с "Ютой Джаз", поделился ожиданиями от нового сезона.
"Я пришёл сюда, чтобы попытаться вывести "Миннесоту" в финал. Что касается болельщиков "Тимбервулвз", то они отличные. Я на протяжении девяти лет наблюдал за тем, как они обсуждали меня в "Твиттере", так что у меня есть представление о том, на что они способны", — заявил Гобер на пресс-конференции.
Руди Гобер перешёл в "Миннесоту" в рамках обмена с "Ютой". За центрового "Тимбервулвз" отдали пять своих игроков, а также четыре драфт-пика.
В минувшем сезоне Гобер принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 15,6 очка, совершал 14,7 подбора и отдавал 1,1 передачи.
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