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Сборная Украины с минимальным счетом уступила Испании в заключительном матче отбора на чемпионате мира-2023
Не хватило совсем немного
Фото: ФБУ
Сборная Украины по баскетболу проиграла Испании в заключительном матче отбора на чемпионате мира-2023.
Старт игры лучше удался испанцам и они вышли вперед перед первым перерывом 19:20.
Вторая четверть прошла более ровно, почти без рывков одной из сборных, и завершилась с равным счетом, что сохранило отставание в 1 очко команды Багатскиса – 39:40.
Почти всю следующую десятиминутку украинцы были в роли догоняющих и на последний перерыв пошли за преимущества +3.
В четвертой четверти интрига держалась до конца – Михайлюк не забросил дальний бросок при счете 76:76, в ответ Санон сфолил, но Хаби реализовал только один штрафной. Затем Санон отдал Боброву под кольцо, но Вячеслав не реализовал бросок.
Украина, таким образом, уступила с минимальным счетом.
Чемпионат мира-2023. Квалификация, группа G
Украина — Испания 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)
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