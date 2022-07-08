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Айнарс Багатскис может возглавить один из клубов Суперлиги

Баскетбол
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Это дело лишь вопрос времени

Айнарс Багатскис может возглавить один из клубов Суперлиги

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис может вернуться в киевский "Будивельник", пишет Telegram-канал журналиста Александра Прошуты.

Именно кандидатура латыша приоритетна для команды.

Скорее всего, вскоре Багатскис подпишет контракт с клубом.

Последние три сезона Багатскис, кроме сборной Украины, отработал в "Киев-Баскете".

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В статье: Айнарс Багатскис
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