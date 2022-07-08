Лейкерс подписал пять новичков

"Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракты с пятерыми новобранцами. Об этом пишет клуб на своём официальном сайте.

В межсезонье команду пополнили форварды Трой Браун, Лонни Уокер и Хуан Тоскано-Андерсон, а также два центровых — Дэмиан Джонс и Томас Брайант.

Хуан Тоскано-Андерсон последние три года выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА.

Трой Браун провёл предыдущий сезон в "Чикаго Буллз", где набирал в среднем за игру 4,1 очка и совершал 2,4 подбора.

Дэмиан Джонс перешёл в "Лейкерс" из "Сакраменто". Прошлый сезон форвард завершил с показателями 8,1 очка и 4,4 подбора при 18 минутах на площадке в среднем.

Лонни Уокер последние четыре сезона играл в "Сан-Антонио Спёрс". Его статистика в прошедшем сезоне — 12,1 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.