Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лейкерс подписал пять новичков
Ждем результатов
"Лос-Анджелес Лейкерс" подписал контракты с пятерыми новобранцами. Об этом пишет клуб на своём официальном сайте.
В межсезонье команду пополнили форварды Трой Браун, Лонни Уокер и Хуан Тоскано-Андерсон, а также два центровых — Дэмиан Джонс и Томас Брайант.
Хуан Тоскано-Андерсон последние три года выступал за "Голден Стэйт Уорриорз", а в минувшем сезоне стал чемпионом НБА.
Трой Браун провёл предыдущий сезон в "Чикаго Буллз", где набирал в среднем за игру 4,1 очка и совершал 2,4 подбора.
Дэмиан Джонс перешёл в "Лейкерс" из "Сакраменто". Прошлый сезон форвард завершил с показателями 8,1 очка и 4,4 подбора при 18 минутах на площадке в среднем.
Лонни Уокер последние четыре сезона играл в "Сан-Антонио Спёрс". Его статистика в прошедшем сезоне — 12,1 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.
Популярное сейчас
- Первая победа Металлиста, сегодня матчи у Днепра-1 и Зари. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Добавилось сразу 35 танков. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Бойкот чумного. На саммите G20 дипломаты отказались от общения и фото с главой мид рф лавровым
- Экс-игрок НБА рассказал, как лишился 57 миллионов долларов
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО