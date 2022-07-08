Айнарс Багатскис: Нам не хватило стабильной игры в защите

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис в интервью официальному сайту ФБУ поделился впечатлениями от матча нашей национальной команды против чемпионов мира испанцев (76:77) и подвел итоги июльского окна квалификации ЧМ-2023.

К сожалению, нам не хватило одного очка для победы. А чего не хватило по игре?

— Не хватало внутреннего покоя, ведь были ситуации, в которых нужно было принять правильные решения. И не хватило стабильной игры в защите. Испанцы – не та команда, от которой можно ожидать постоянных ошибок, они умеют наказывать соперников. Там почти все игроки – стартеры своих клубов в чемпионате Испании, они знают, как играть. Было видно, что они не ожидали от нас предложенного баскетбола. Мы играли на грани фола, но мне хотелось еще больше обоснованной агрессивности. Не думал, что я такое когда-нибудь скажу, но мы топтали испанцев под кольцом. Надо продолжать учиться играть так, чтобы наши эмоции не управляли игрой, но вместе с тем помогали. Мелочи, хладнокровие и опять же эмоции решили судьбу матча.

Каков был замысел на решающую атаку?

- Было ясно, что они будут пытаться закрыть Михайлюка, чтобы он не получил мяч. И мы понимали, что под кольцом будет дыра. Это была вторая опция, которую, мне кажется, мы неплохо использовали.

В этом окне мы играли без нескольких ключевых игроков. Как думаете, удалось ли компенсировать их отсутствие?

– Думаю, нам удалось это сделать на 100%. Боюсь сглазить, но считаю, что Иссуф Санон сыграл очень-очень хорошо. Конечно, сейчас он не понимает того, как он сыграл. Он хочет играть больше, бросать больше – это молодой максимализм. Он понемногу выходит на другой уровень. Я не хочу говорить о том, кого не было, ведь за игрой нам точно удалось компенсировать их отсутствие. Все игроки, получившие экстраминутку, отлично использовали свои шансы. Я очень рад, что у нас нет незаменимых игроков. Также хочу отметить Кравцова, он ведь очень помогает работать центровым, помогает Скапинцеву. Спасибо за то, что он с нами.

Как оцените психологическое и физическое состояние команды после долгого сбора и трех матчей?

– Не могу сказать, что мы очень много тренировались. Когда мы собрались, все игроки были в разных кондициях, в разном ментальном состоянии. Главная цель была подвести всех к общей физической форме. Мы предложили новый концепт защиты, несколько иначе тренировались. Думаю, что мы на правильном пути и команде не нужно расстраиваться из-за этого результата, сделать выводы. Мы с честью прошли это игровое окно. Очень важно, чтобы каждый свое эго отодвинул в сторону и посмотрели на свою игру, нашли вещи, которые могли бы улучшить. Тренеры знают, как подготовить команду, но важно, чтобы и игроки этого хотели. Надо понимать ситуацию: большинство игроков, как уехали из Украины еще в феврале, до сих пор не возвращались домой. У каждого карьеры продолжились по-разному. Игроки, которые в последнее время выступали в Украине, оказались в определенной зоне комфорта, получив гарантированные минуты, статус и зарплату. Сейчас у них новая профессиональная жизнь.