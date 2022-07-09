Прометей получил нового атакующего защитника

Президент баскетбольного клуба "Прометей" Владимир Дубинский сообщил о подписании нигерийского атакующего защитника Калеба Агады.

Прошлый сезон баскетболист играл в Австралии из состава местного "Мельбурна", где показывал в среднем за игру 12 набранных очков, 5,5 подборов и 2,1 передач.

Также Агада играл в составе канадской команды "Гэмилтон Гани Беджерс" и представлял свое государство в составе сборной Нигерии на Олимпийских играх 2020.

Контракт с "Прометеем" Калеб Агад уже подписал.