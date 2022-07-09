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Прометей получил нового атакующего защитника

Баскетбол
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Нигерийская подмога

Прометей получил нового атакующего защитника

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент баскетбольного клуба "Прометей" Владимир Дубинский сообщил о подписании нигерийского атакующего защитника Калеба Агады.

Прошлый сезон баскетболист играл в Австралии из состава местного "Мельбурна", где показывал в среднем за игру 12 набранных очков, 5,5 подборов и 2,1 передач.

Также Агада играл в составе канадской команды "Гэмилтон Гани Беджерс" и представлял свое государство в составе сборной Нигерии на Олимпийских играх 2020.

Контракт с "Прометеем" Калеб Агад уже подписал.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины рассказал о причинах поражения от Испании.

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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