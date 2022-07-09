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Прометей получил нового атакующего защитника
Нигерийская подмога
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Президент баскетбольного клуба "Прометей" Владимир Дубинский сообщил о подписании нигерийского атакующего защитника Калеба Агады.
Прошлый сезон баскетболист играл в Австралии из состава местного "Мельбурна", где показывал в среднем за игру 12 набранных очков, 5,5 подборов и 2,1 передач.
Также Агада играл в составе канадской команды "Гэмилтон Гани Беджерс" и представлял свое государство в составе сборной Нигерии на Олимпийских играх 2020.
Контракт с "Прометеем" Калеб Агад уже подписал.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины
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