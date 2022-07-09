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Звезда Портленда продлит контракт с командой на 120 миллионов долларов за два года
Дэмиен Лиллард заработает всего 270 миллионов за следующие пять лет
Фото: New York Post
Разыгрывающий защитник "Портленд Трэйл Блейзерс" Дэмиен Лиллард продлит контракт с командой. Как сообщает издание The Athletic, новое соглашение будет рассчитано на два сезона НБА (2025/26 и 2026/27).
По информации издания, всего за два этих года Лиллард заработает 120 миллионов долларов. Всего за следующие пять сезонов НБА Дэмиен получит около 270 миллионов долларов. Таким образом, за карьеру гард заработает 451 миллион долларов, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории лиги.
Лиллард провел всю карьеру в "Портленд Трэйл Блейзерс". Он был задрафтован командой в 2012 году под шестым номером. За десять лет он стал третьим самым результативным игроком в истории франшизы, в также вторым по количеству сыгранных минут.
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