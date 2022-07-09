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Зайон: Моя ультимативная цель – выиграть чемпионат с Пеликанс
Уильямсон недавно продлил контракт с командой на 193 миллиона долларов
Фото: Sporting News
Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильмсон прокомментировал продление своего контракта с командой. Как сообщается, винг подписал пятилетний контракт с гарантированной суммой выплат в 193 миллиона долларов.
"Я хочу доказать, что я победитель, всё настолько просто. Я хочу побеждать вместе с тренером, а также с товарищами по команде. Ультимативная цель – выиграть чемпионат. Я чувствую, что это то, к чему мы все стремимся. Мы голодны. Вы все видели, что сделала команда в прошлом году, и я просто рад помочь".
Зайон был выбран под первым пиком на драфте НБА 2020 года. С тех пор он за три сезона сумел отыграть лишь 85 матчей, в среднем набирая по 25,7 очка, 7 подборов и 3,2 ассиста за игру.
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