Зайон: Моя ультимативная цель – выиграть чемпионат с Пеликанс

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильмсон прокомментировал продление своего контракта с командой. Как сообщается, винг подписал пятилетний контракт с гарантированной суммой выплат в 193 миллиона долларов.

"Я хочу доказать, что я победитель, всё настолько просто. Я хочу побеждать вместе с тренером, а также с товарищами по команде. Ультимативная цель – выиграть чемпионат. Я чувствую, что это то, к чему мы все стремимся. Мы голодны. Вы все видели, что сделала команда в прошлом году, и я просто рад помочь".

Зайон был выбран под первым пиком на драфте НБА 2020 года. С тех пор он за три сезона сумел отыграть лишь 85 матчей, в среднем набирая по 25,7 очка, 7 подборов и 3,2 ассиста за игру.