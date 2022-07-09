Сан-Антонио официально отказался от Данило Галлинари

"Сан-Антонио Спёрс" официально отказались от контракта итальянского форварда Данило Галлинари, как сообщает инсайдер НБА Бобби Маркс. Ранее команда получила винга в обмене с "Атлантой Хоукс".

"Сан-Антонио" обменяли лидера команды и игрока Матча всех звезд Дежонт Мюррея на Данило Галлинари из "Атланты". Как сообщается, изначательно было известно о намерениях "Спёрс" избавиться от контракта итальянца.

Также сообщалось о том, что Галлинари свободным агентом подпишут "Бостон Селтикс" на двухлетний контракт с суммарной зарплатой 13 миллионов долларов. До "Атланты" Данило успел поиграть в НБА за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "ЛА Клипперс" и "Оклахому".