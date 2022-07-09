Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сан-Антонио официально отказался от Данило Галлинари
Ранее сообщалось о том, что игрока подпишут Бостон Селтикс свободным агентом
Фото: Sky Sports
"Сан-Антонио Спёрс" официально отказались от контракта итальянского форварда Данило Галлинари, как сообщает инсайдер НБА Бобби Маркс. Ранее команда получила винга в обмене с "Атлантой Хоукс".
"Сан-Антонио" обменяли лидера команды и игрока Матча всех звезд Дежонт Мюррея на Данило Галлинари из "Атланты". Как сообщается, изначательно было известно о намерениях "Спёрс" избавиться от контракта итальянца.
Также сообщалось о том, что Галлинари свободным агентом подпишут "Бостон Селтикс" на двухлетний контракт с суммарной зарплатой 13 миллионов долларов. До "Атланты" Данило успел поиграть в НБА за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "ЛА Клипперс" и "Оклахому".
Популярное сейчас
- Германия нашла дефицитные боеприпасы для ЗУ Гепард, которые будут поставлены ВСУ
- Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
- Реал отпустил Йовича, Ювентус бесплатно подхватил ди Марию. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Сборная Украины с минимальным счетом уступила Испании в заключительном матче отбора на чемпионате мира-2023
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО
- Нагельсманн развелся с женой и ушел к журналистке, которая из-за него потеряла работу. ФОТО