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Сан-Антонио официально отказался от Данило Галлинари

Баскетбол
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Ранее сообщалось о том, что игрока подпишут Бостон Селтикс свободным агентом

Сан-Антонио официально отказался от Данило Галлинари

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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"Сан-Антонио Спёрс" официально отказались от контракта итальянского форварда Данило Галлинари, как сообщает инсайдер НБА Бобби Маркс. Ранее команда получила винга в обмене с "Атлантой Хоукс".

"Сан-Антонио" обменяли лидера команды и игрока Матча всех звезд Дежонт Мюррея на Данило Галлинари из "Атланты". Как сообщается, изначательно было известно о намерениях "Спёрс" избавиться от контракта итальянца.

Также сообщалось о том, что Галлинари свободным агентом подпишут "Бостон Селтикс" на двухлетний контракт с суммарной зарплатой 13 миллионов долларов. До "Атланты" Данило успел поиграть в НБА за "Нью-Йорк Никс", "Денвер Наггетс", "ЛА Клипперс" и "Оклахому".

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В статье: НБА Атланта Хоукс Бостон Селтикс Сан-Антонио Сперс
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