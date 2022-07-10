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Бостон Селтикс официально выменяли Малькольма Брогдона из Индианы

Баскетбол
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Пэйсерс получили пик на драфте-2023, Тайса, Несмита, Стаускаса, Фиттса и Моргана

Бостон Селтикс официально выменяли Малькольма Брогдона из Индианы

Фото: Daily Knicks

UA-Футбол
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"Индиана Пэйсерс" официально объявили об обмене разыгрывающего защитника Малькольма Брогдона в "Бостон Селтикс". У гарда остался один год по действующему контракту. За следующий сезон он получит 22,6 миллиона долларов.

Взамен "Индиана" получила от "Бостона" пик первого раунда на драфте 2023 года, центрового Даниэля Тайса, форварда Аарона Несмита, защитника Ника Стаускаса, винга Малика Фиттса и форварда Джувэна Моргана.

В прошлом сезоне Малькольм Брогдон отыграл всего 36 матчей за "Индиану Пэйсерс", в которых в среднем набирал по 19,1 очков, 5,1 подборов и 5,9 ассистов.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс
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