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Брат Янниса Адетокумбо интересен Црвене Звезде и Олимпиакосу

Баскетбол
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В прошлом сезоне Костас Адетокумбо стал чемпионом Франции с Виллербаном

Брат Янниса Адетокумбо интересен Црвене Звезде и Олимпиакосу

Фото: Silver Screen and Roll

UA-Футбол
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Греческий форвард Костас Адетокумбо близок к уходу из французского "Виллербана". С командой он в прошедшем сезоне стал чемпионом Франции, набирая в среднем по 4,3 очка, 2,2 подбора и 0,3 ассиста за игру.

Как сообщает издание Eurohoops, на брата двухкратного MVP НБА Янниса Адетокумбо претендуют две команды: сербская "Црвена Звезда" и греческий "Олимпиакос". Последние базируются в том же городе – Афинах – что и команда, в которой начал карьеру Костас, "Филатлитикос".

Адетокумбо был выбран на драфте НБА 2018 года "Филадельфией 76" под 30 пиком второго раунда. За команду он так и не сыграл, и сразу был обменян в "Даллас". Позже играл еще за "Лос-Анджелес Лейкерс". Всего Костас сыграл в НБА 22 матча.

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В статье: Црвена Звезда (Белград) Олимпиакос НБА Лос-Анджелес Лейкерс Яннис Адетокумбо Даллас Маверикс
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