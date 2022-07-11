ФИБА назвала лучшего игрока в составе сборной Украині по итогам матчей отбора на ЧМ-2023

Официальный сайт чемпионата мира-2023 выбрал лучших игроков каждой сборной, принявшей участие в июльских матчах квалификации. В частности, прессслужба ФИБА назвала лучшего игрока в этом окне в составе сборной Украины. Им стал Святослав Михайлюк, который заработал 18.3 очка и сделал 5.0 подбора.

"Это было почти идеальное игровое окно с тремя победами для сборной Украины, если бы не блок-шот Себа Сайза в конце игры с испанцами. Михайлюк набрал 16 очков в выигранном матче с Грузией, прежде чем установить персональный рекорд в составе национальной команды в матче против Северной Македонии (24 очка). Михайлюк не смог найти свой бросок в матче против Испании, но, несмотря на болезненное поражение, помог команде 15 очками", - прессслужба ФИБА.