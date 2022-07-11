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Баскетболист сборной Италии в результате падения с балкона сломал позвоночник
Теперь ему предстоит длительное восстановление
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Форвард сборной Италии Алессандро Джентиле был госпитализирован в Пальма-де-Майорке после падения с балкона арендованной им виллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спортсмен упал на спину с четырёхметровой высоты, у него диагностирован перелом нескольких позвонков. 29-летнего игрока незамедлительно доставили на вертолёте в больницу. В ближайшее время он будет транспортирован в Неаполь, где его ждёт операция.
По словам самого спортсмена, с ним всё относительно в порядке.
"Я поеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня, простите, что заставил поволноваться", — написал спортсмен в своих социальных сетях.
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