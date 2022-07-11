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Баскетболист сборной Италии в результате падения с балкона сломал позвоночник

Баскетбол
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Теперь ему предстоит длительное восстановление

Баскетболист сборной Италии в результате падения с балкона сломал позвоночник

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

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Форвард сборной Италии Алессандро Джентиле был госпитализирован в Пальма-де-Майорке после падения с балкона арендованной им виллы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Спортсмен упал на спину с четырёхметровой высоты, у него диагностирован перелом нескольких позвонков. 29-летнего игрока незамедлительно доставили на вертолёте в больницу. В ближайшее время он будет транспортирован в Неаполь, где его ждёт операция.

По словам самого спортсмена, с ним всё относительно в порядке.

"Я поеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня, простите, что заставил поволноваться", — написал спортсмен в своих социальных сетях.

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