ФБУ объявила о проведении Кубка Украины по баскетболу 3х3 Вперед к Победе

ФБУ объявляет о проведении Кубка Украины по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд "Вперед к Победе".

Запланировано проведение 8 туров первого этапа и финал в День Независимости 24 августа 2022 года. Первый тур пройдет уже 16 июля в Киеве.

Место проведения следующих туров будет сообщено отдельно.

Ориентировочный календарь соревнований:

1 тур – 16.07.2022г. - Киев;

2 тур – 23.07.2022г. - Западная Украина

3 тур – 30.07.2022г. - Западная Украина

4 тур – 31.07.2022 – центральная Украина

5-6 тур –06.08.2022 – центральная Украина, западная Украина

7 тур – 13.08.2022 – западная Украина

8 тур – 20.08.2022 – западная Украина

24.08.2022 – Финальный тур.

К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений, сборных команд районов, городов, областей, баскетбольных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, лицеев и интернатов спортивного профиля. детско-юношеских спортивных заведений (ДЮСЗ), сборные команды Украины и другие команды, которые подают официальную заявку и выполняют необходимые требования к участникам чемпионата.

Все регистрационные взносы будут переданы в помощь ВСУ.