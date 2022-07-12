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ФБУ объявила о проведении Кубка Украины по баскетболу 3х3 Вперед к Победе
Все средства пойдут на помощь ВСУ
ФБУ объявляет о проведении Кубка Украины по баскетболу 3х3 среди мужских и женских команд "Вперед к Победе".
Запланировано проведение 8 туров первого этапа и финал в День Независимости 24 августа 2022 года. Первый тур пройдет уже 16 июля в Киеве.
Место проведения следующих туров будет сообщено отдельно.
Ориентировочный календарь соревнований:
1 тур – 16.07.2022г. - Киев;
2 тур – 23.07.2022г. - Западная Украина
3 тур – 30.07.2022г. - Западная Украина
4 тур – 31.07.2022 – центральная Украина
5-6 тур –06.08.2022 – центральная Украина, западная Украина
7 тур – 13.08.2022 – западная Украина
8 тур – 20.08.2022 – западная Украина
24.08.2022 – Финальный тур.
К участию в соревнованиях допускаются команды учебных заведений, сборных команд районов, городов, областей, баскетбольных клубов, ДЮСШ, СДЮШОР, УФК, УОР, лицеев и интернатов спортивного профиля. детско-юношеских спортивных заведений (ДЮСЗ), сборные команды Украины и другие команды, которые подают официальную заявку и выполняют необходимые требования к участникам чемпионата.
Все регистрационные взносы будут переданы в помощь ВСУ.
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