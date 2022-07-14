Эмбиид получил гражданство Франции

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид получил получил паспорт гражданина Франции, сообщает L’Equipe.

28-летний баскетболист является уроженцем Камеруна, но не выступал за сборную этой страны ни на одном крупном турнире.

На протяжении долгого времени Эмбиид публично заявлял, что не исключает возможности сыграть за сборную Франции.

В предыдущем сезоне Эмбиид принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 4,2 передачи.