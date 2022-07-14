  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игрок сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Испании
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Испании

Баскетбол
(1 голосов)

Он будет играть за Бетис

Игрок сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Испании

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины Владимир Герун в следующем сезоне будет выступать в составе испанского Бетиса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне украинец выступал за турецкий Бююкчекмедже, в составе которого в среднем за 25 минут на площадке набирал 11.9 очка и делал 7.9 подбора в местном национальном первенстве.

В сезоне 2021/22 Бетис занял 12 место в Лиге АСВ по итогам регулярного чемпионата, не выйдя в плейоф.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Герун
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде