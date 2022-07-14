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Игрок сборной Украины по баскетболу продолжит карьеру в Испании
Он будет играть за Бетис
Игрок национальной сборной Украины Владимир Герун в следующем сезоне будет выступать в составе испанского Бетиса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне украинец выступал за турецкий Бююкчекмедже, в составе которого в среднем за 25 минут на площадке набирал 11.9 очка и делал 7.9 подбора в местном национальном первенстве.
В сезоне 2021/22 Бетис занял 12 место в Лиге АСВ по итогам регулярного чемпионата, не выйдя в плейоф.
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