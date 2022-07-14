Стефен Карри хочет возвращения Кевина Дюранта в Голден Стэйт

Инсайдер Рик Бьюкер рассказал, что лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри хотел бы возвращения Кевина Дюранта в команду в текущее межсезонье.

"Мой источник в лиге сообщил, что Карри уже несколько раз связывался с Кевином Дюрантом. Стеф хочет увеличить шансы на завоевание пятого титула, что поможет ему обойти Леброна Джеймса", — приводит слова инсайдера Fansided.

Напомним, Дюрант дважды становился чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз".