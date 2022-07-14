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Женская сборная Украины по баскетболу обыграла Грузию в матче чемпионата Европы
Отличная работа
http://fbu.ua/ ФБУ
Женская сборная Украины U-20 одержала победу над Грузией на чемпионате Европы (Дивизион В) в Скопье.
Уже в первой четверти украинки получили преимущество +12 и в дальнейшем только увеличивали его. Под конец встречи игроки сборной Украины имели преимущество в 27 очков.
Следующий свой матч Украина проведет в субботу, 16 июля, против сверстников из Армении.
Чемпионат Европы U-20. Женщины, Дивизион В
Украина – Грузия 58:37 (16:4, 18:11, 16:8, 8:14)
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Источник:ФБУ
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