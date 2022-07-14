Женская сборная Украины по баскетболу обыграла Грузию в матче чемпионата Европы

Женская сборная Украины U-20 одержала победу над Грузией на чемпионате Европы (Дивизион В) в Скопье.

Уже в первой четверти украинки получили преимущество +12 и в дальнейшем только увеличивали его. Под конец встречи игроки сборной Украины имели преимущество в 27 очков.

Следующий свой матч Украина проведет в субботу, 16 июля, против сверстников из Армении.

Чемпионат Европы U-20. Женщины, Дивизион В

Украина – Грузия 58:37 (16:4, 18:11, 16:8, 8:14)