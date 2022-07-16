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Женская сборная Украины вынесла сборную Армении с разницей в 74 очка
Абсолютное доминирование украинок в четвертой четверти
фото - fiba.basketball
Женская сборная Украины U-20 обыграла сборную Армении со счетом 109:35 (19:11, 21:9, 29:10, 40:5) на Евробаскете. В предыдущем матче украинки обыграли сборную Грузии со счетом 58:37.
Для сборной Украины сегодняшняя победа над армянками стала уже третьей в этом году, причем подряд. Помимо Армении и Грузии также была обыграна сборная Албании со счетом 79:52. До того украинки сыграли в 2022 году еще три матча – и все проиграли. Греции, Швейцарии и Турции.
Завтра сборная Украины проведет последний матч на турнире – против сборной Исландии или Румынии за 11 или 12 место.
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