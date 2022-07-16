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Руди Гобер об игре Джоэля Эмбиида за сборную Франции: Я бы хотел увидеть его в джерси национальной команды Франции

Баскетбол
(1 голосов)

Ранее центровой Филадельфии получил французское гражданство

Руди Гобер об игре Джоэля Эмбиида за сборную Франции: Я бы хотел увидеть его в джерси национальной команды Франции

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Центровой сборной Франции и новичок "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер прокомментировал получение французского гражданства центром "Филадельфии" Джоэлем Эмбиидом:

"В мире есть только один такой игрок как Джоэль Эмбиид. Так что да, я бы хотел как-то увидеть его в джерси национальной команды Франции. В конце концов, решение принимать главному тренеру, он решит.

Но никто не может отрицать класс такого игрока, как он. Как только он найдет связь с остальной командой, с нашей химией и стилем, будет готов играть в нашей команде – он станет отменным оружием для нас".

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В статье: Руди Гобер Джоэл Эмбиид сборная Франции по баскетболу Джоэль Эмбиид
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