Руди Гобер об игре Джоэля Эмбиида за сборную Франции: Я бы хотел увидеть его в джерси национальной команды Франции

Центровой сборной Франции и новичок "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер прокомментировал получение французского гражданства центром "Филадельфии" Джоэлем Эмбиидом :

"В мире есть только один такой игрок как Джоэль Эмбиид. Так что да, я бы хотел как-то увидеть его в джерси национальной команды Франции. В конце концов, решение принимать главному тренеру, он решит.

Но никто не может отрицать класс такого игрока, как он. Как только он найдет связь с остальной командой, с нашей химией и стилем, будет готов играть в нашей команде – он станет отменным оружием для нас".