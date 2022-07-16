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Руди Гобер об игре Джоэля Эмбиида за сборную Франции: Я бы хотел увидеть его в джерси национальной команды Франции
Ранее центровой Филадельфии получил французское гражданство
Фото: Sporting News
Центровой сборной Франции и новичок "Миннесоты Тимбервулвз" Руди Гобер прокомментировал
"В мире есть только один такой игрок как Джоэль Эмбиид. Так что да, я бы хотел как-то увидеть его в джерси национальной команды Франции. В конце концов, решение принимать главному тренеру, он решит.
Но никто не может отрицать класс такого игрока, как он. Как только он найдет связь с остальной командой, с нашей химией и стилем, будет готов играть в нашей команде – он станет отменным оружием для нас".
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