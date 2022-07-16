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АрДжей Барретт и Тайлер Хирро претендуют на максимальные контракты

Баскетбол
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Форвард Никс и гард Майями Хит могут получить по 185 миллионов на пять лет каждый

АрДжей Барретт и Тайлер Хирро претендуют на максимальные контракты

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Форвард "Нью-Йорк Никс" АрДжей Барретт и атакующий защитник "Майями Хит" Тайлер Хирро претендуют на максимальные контракты со своими командами. Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, оба надеются подписать новый контракт уже этим летом.

Оба игрока намерены получить максимальный контракт со своими командами, то есть около 185 миллионов долларов на пять лет. Примечательно, что уже трое игроков с драфта Хирро и Барретта (2019 года) продлили контракты со своими командами.

Первый пик драфта Зайон Уильямсон получит от "Нового Орлеана" 231 миллион за следующие пять лет. Второй пик, Джа Морант, получит 193 миллиона от "Мемфиса". Пятый пик, Дариус Гарлэнд, тоже 193 миллиона, от "Кливленда".

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В статье: НБА Нью-Йорк Никс Майями Хит
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