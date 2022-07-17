  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Артем Пустовой перешел в Мурсию свободным агентом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Пустовой перешел в Мурсию свободным агентом

Баскетбол
(1 голосов)

Украинец покинул Гран Канарию

Артем Пустовой перешел в Мурсию свободным агентом

Фото: Euroleague Basketball

UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой Артем Пустовой перешел в новый клуб чемпионата Испании по баскетболу. Он присоединился к "Мурсии" свободным агентом после того, как был отпущен "Гран Канарией".

В команде с Канарских островов Пустовой провел всего один сезон, в котором клуб финишировал восьмым в регулярном чемпионате. В пост-сезоне "Гран Канария" проиграла оба матча четвертьфинальной серии "Барселоне". "Мурсия" же закончила сезон десятой и не вышла в плей-офф.

В своем единственном сезоне в команде из Лас-Пальмаса Артем набирал в среднем по 9,2 очков, 3,8 подборов и 0,5 ассистов за игру. До "Гран Канарии" украинец провел три сезона в каталонской "Барселоне".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мурсия Артем Пустовой Гран-Канария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде