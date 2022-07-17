Артем Пустовой перешел в Мурсию свободным агентом

Украинский центровой Артем Пустовой перешел в новый клуб чемпионата Испании по баскетболу. Он присоединился к "Мурсии" свободным агентом после того, как был отпущен "Гран Канарией".

В команде с Канарских островов Пустовой провел всего один сезон, в котором клуб финишировал восьмым в регулярном чемпионате. В пост-сезоне "Гран Канария" проиграла оба матча четвертьфинальной серии "Барселоне". "Мурсия" же закончила сезон десятой и не вышла в плей-офф.

В своем единственном сезоне в команде из Лас-Пальмаса Артем набирал в среднем по 9,2 очков, 3,8 подборов и 0,5 ассистов за игру. До "Гран Канарии" украинец провел три сезона в каталонской "Барселоне".