Харден: Мы с Эмбиидом способны довести Филадельфию до вершины

Защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден оценил потенциал его тандема с центровым Джоэлом Эмбиидом.

"Мы часто общаемся с Джоэлом. Бывает, встречаемся с ним, обсуждаем, как будем играть в новом сезоне и что можно сделать, чтобы помочь команде стать чемпионами. Отлично, когда в вашей команде есть два игрока, которые входят в число лучших в лиге на своей позиции. Это отличный фундамент для строительства команды победителей.

Мы хотим расти вместе с клубом и постараемся довести "Филадельфию" до вершины. Верю в то, что мы способны на это", — цитирует Хардена Yahoo Sports.

Харден перешел в "Филадельфию" в феврале незадолго до дедлайна. В текущее межсезонье защитник подписал новый двухлетний контракт с клубом, согласно которому будет получать $ 34 млн в год.