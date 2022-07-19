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Дирк Новицки высказался о молодом таланте Далласа
Дирк в восторге
Фото: Fox News
Бывший игрок "Даллас Маверикс" Дирк Новицки высоко оценил уровень словенского разыгрывающего команды Луки Дончича.
"До сих поражаюсь тому, насколько хорош Дончич уже сейчас, насколько здорово он понимает игру в своём возрасте. А в атаке у него вообще нет слабых мест. Лука умеет играть спиной, умеет бросать из-за дуги, его умение пасовать выделяет его на фоне лучших снайперов.
Благодаря тому, что он отлично видит площадку, у него получаются передачи любого вида. Что угодно: слепые под кольцо или на дугу под трёхочковый. И удивительно то, что он продолжает повышать свой уровень с каждым сезоном", — приводит слова Новицки FIBA Eurobasket.
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