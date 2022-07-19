Дирк Новицки высказался о молодом таланте Далласа

Бывший игрок "Даллас Маверикс" Дирк Новицки высоко оценил уровень словенского разыгрывающего команды Луки Дончича.

"До сих поражаюсь тому, насколько хорош Дончич уже сейчас, насколько здорово он понимает игру в своём возрасте. А в атаке у него вообще нет слабых мест. Лука умеет играть спиной, умеет бросать из-за дуги, его умение пасовать выделяет его на фоне лучших снайперов.

Благодаря тому, что он отлично видит площадку, у него получаются передачи любого вида. Что угодно: слепые под кольцо или на дугу под трёхочковый. И удивительно то, что он продолжает повышать свой уровень с каждым сезоном", — приводит слова Новицки FIBA Eurobasket.