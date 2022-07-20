Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Греческий форвард Динос Митоглу может быть отстранён за допинг
Дисквалификация рассчитана на год
Греческий форвард "Милана" Динос Митоглу может быть отстранён на один год за допинг. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Маттео Андреани.
"Окончательное решение о дисквалификации Диноса Митоглу за допинг будет принято в сентябре. Судя по источникам, почти наверняка баскетболист не сможет играть весь следующий сезон. Игрок постарается уменьшить дисквалификацию посредством обращения в различные суды", — написал Андреани.
26-летний Динос является четырёхкратным чемпионом Греции в составе "Панатинаикоса". Игрок сдал положительный тест на допинг после того, как сыграл за "Панатинаикос" в матче Евролиги 4 марта.
Популярное сейчас
- Черноморец и Ингулец только побеждают, Шахтёр и М1925 готовятся к первым матчам. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.07.2022
- Еще двести двухсотых, урожай ББМ и БПЛА. Генштаб сообщил о потерях россиян за 19 июля
- Сборная Украины одержала первую победу на ЧЕ U-20 по баскетболу над Литвой, седьмой командой мирового рейтинга
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
Новости по теме
- 22:26 Зарубежные Интер отклонил 50-миллионое предложение ПСЖ по ключевому защитнику
- 16:54 Зарубежные Два топ-клуба Италии хотят подписать защитника Торино - Ювентус пока опережает Интер
- 15:16 Зарубежные Бавария заплатила 70 млн за защитника, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022