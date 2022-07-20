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Греческий форвард Динос Митоглу может быть отстранён за допинг

Баскетбол
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Дисквалификация рассчитана на год

Греческий форвард Динос Митоглу может быть отстранён за допинг

Новина українською

Греческий форвард "Милана" Динос Митоглу может быть отстранён на один год за допинг. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Маттео Андреани.

"Окончательное решение о дисквалификации Диноса Митоглу за допинг будет принято в сентябре. Судя по источникам, почти наверняка баскетболист не сможет играть весь следующий сезон. Игрок постарается уменьшить дисквалификацию посредством обращения в различные суды", — написал Андреани.

26-летний Динос является четырёхкратным чемпионом Греции в составе "Панатинаикоса". Игрок сдал положительный тест на допинг после того, как сыграл за "Панатинаикос" в матче Евролиги 4 марта.

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В статье: Милан
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