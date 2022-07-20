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Ирвинг и Дюрант против назначения Стива Нэша главным тренером

Баскетбол
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Ранее игроки поддерживали такой выбор руководства

Ирвинг и Дюрант против назначения Стива Нэша главным тренером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздные игроки "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг были против назначения главным тренером команды канадского специалиста Стива Нэша, сообщает инсайдер НБА Брэндон Робинсон.

Напомним, Нэш возглавил команду в сентябре 2020 года, до этого он несколько лет проработал в качестве ассистента главного тренера в "Голден Стэйт Уорриорз".

"Желание Кевина Дюранта иметь Нэша в команде – неправда. Дюрант хотел видеть в качестве тренера "Бруклин Нетс" Тайрона Лю. Кайри Ирвинг хотел Фила Хэнди. Вместо этого "Нетс" наняли Стива Нэша", – сказал Робинсон в своём подкасте на Spotify.

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В статье: Стив Нэш
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