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Ирвинг и Дюрант против назначения Стива Нэша главным тренером
Ранее игроки поддерживали такой выбор руководства
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздные игроки "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг были против назначения главным тренером команды канадского специалиста Стива Нэша, сообщает инсайдер НБА Брэндон Робинсон.
Напомним, Нэш возглавил команду в сентябре 2020 года, до этого он несколько лет проработал в качестве ассистента главного тренера в "Голден Стэйт Уорриорз".
"Желание Кевина Дюранта иметь Нэша в команде – неправда. Дюрант хотел видеть в качестве тренера "Бруклин Нетс" Тайрона Лю. Кайри Ирвинг хотел Фила Хэнди. Вместо этого "Нетс" наняли Стива Нэша", – сказал Робинсон в своём подкасте на Spotify.
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