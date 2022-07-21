НБА оштрафовала владельца Голден Стэйт Уорриорз на крупную сумму

НБА оштрафовала владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Джо Лэйкоба на $ 500 тысяч за критику потолка зарплат и налога на роскошь в лиге.

Лэйкоб ранее пришёл в качестве гостя в подкаст Андре Игудалы и Эвана Тёрнера. Во время записи владелец "Уорриорз" раскритиковал потолок зарплат, существующий в НБА, а также негативно высказался о налоге на роскошь, назвав систему очень несправедливой. Выписанный ему штраф — один из самых больших в истории лиги.

На данный момент "Уорриорз" превышают порог налога на роскошь на $ 35,3 млн. Только у "Клипперс" показатель выше — $ 41,7 млн.

"Самое сложное — работа с налогом на роскошь. Понятно, что лига хочет дать всем шанс на победу. Многие при этом говорят, что мы покупаем титулы. Правда в том, что мы превышаем потолок на $ 40 млн, и это не так много. В итоге же мы платим сверху $ 200 млн, и большая часть из них — огромные штрафы. Это очень несправедливая система", — сказал Лэйкоб в подкасте.