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Джеймс Харден подписал новый контракт с Филадельфией

Баскетбол
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Разыгрывающий проведет в команде ещё два года

Джеймс Харден подписал новый контракт с Филадельфией

Фото: Philadelphia Inquirer

Новина українською

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден подписал двухлетний контракт с клубом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

По данным источника, по новому контрактному соглашению Харден заработает $ 68,6 млн за два года.

Харден защищает цвета "Филадельфии" с февраля 2022 года после обмена из "Бруклин Нетс". Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за матч 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.

В прошлом сезоне "Филадельфия" заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА "Сиксерс" проиграли "Майами Хит".

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В статье: Джеймс Харден
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