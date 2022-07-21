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Джеймс Харден подписал новый контракт с Филадельфией
Разыгрывающий проведет в команде ещё два года
Фото: Philadelphia Inquirer
Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден подписал двухлетний контракт с клубом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
По данным источника, по новому контрактному соглашению Харден заработает $ 68,6 млн за два года.
Харден защищает цвета "Филадельфии" с февраля 2022 года после обмена из "Бруклин Нетс". Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за матч 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
В прошлом сезоне "Филадельфия" заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА "Сиксерс" проиграли "Майами Хит".
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