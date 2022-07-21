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Назван лучший игрок НБА по версии ESPN

Баскетбол
(1 голосов)

Это уже не первая награда для игрока

Назван лучший игрок НБА по версии ESPN

Фото: NBA

Новина українською

В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.

Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принимал участие в мероприятии в качестве ведущего, а также удостоился награды лучшего игрока НБА.

"Голден Стэйт Уорриорз" победил в номинации "лучшая команда года".

Лучший игрок НБА: Стефен Карри, "Уорриорз".

Возвращение года: Клэй Томпсон, "Уорриорз".

Лучшая команда: "Голден Стэйт".

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В статье: Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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