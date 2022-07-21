Баскетбол
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Назван лучший игрок НБА по версии ESPN
Это уже не первая награда для игрока
Фото: NBA
В Лос-Анджелесе (США) состоялась 30-я церемония вручения спортивных наград ESPY.
Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри принимал участие в мероприятии в качестве ведущего, а также удостоился награды лучшего игрока НБА.
"Голден Стэйт Уорриорз" победил в номинации "лучшая команда года".
Лучший игрок НБА: Стефен Карри, "Уорриорз".
Возвращение года: Клэй Томпсон, "Уорриорз".
Лучшая команда: "Голден Стэйт".
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