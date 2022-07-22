Лейкерс хочет оставить в команде Кармело Энтони

Инсайдер Эван Мэсси в одной из своих социальных сетей сообщил, что "Лос-Анджелес Лейкерс" планирует сохранить в команде 38-летнего форварда Кармело Энтони.

На данный момент игрок перешёл в статус свободного агента, но "озёрники" готовы предложить Энтони новый контракт. Как утверждает Мэсси, стороны уже провели достаточно продуктивные переговоры о подписании соглашения. Однако Кармело интересуется и ряд других клубов НБА.

В минувшем сезоне Кармело Энтони принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 1 результативную передачу.