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Украинский арбитр рассудит матчи Евробаскета-2022

Баскетбол
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Соревнования стартуют 1 сентября

Украинский арбитр рассудит матчи Евробаскета-2022

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Украинский арбитр Сергей Защук стал одним из 24 рефери, которые будут работать на чемпионате Европы среди мужчин этого года.

Это будет пятый чемпионат Европы, на котором будет работать Сергей Защук. Ранее он обслуживал Евробаскеты 2011, 2013, 2015 и 2017 годов. Также украинский работал на Кубке Мира-2019, а недавно отсудил старшим арбитром финала женского чемпионата Европы до 20 лет в Дивизионе А.

Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября в Кельне, Милане, Праге, Тбилиси (по одной группе).

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Источник:
ФБУ

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