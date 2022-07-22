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Украинский арбитр рассудит матчи Евробаскета-2022
Соревнования стартуют 1 сентября
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Украинский арбитр Сергей Защук стал одним из 24 рефери, которые будут работать на чемпионате Европы среди мужчин этого года.
Это будет пятый чемпионат Европы, на котором будет работать Сергей Защук. Ранее он обслуживал Евробаскеты 2011, 2013, 2015 и 2017 годов. Также украинский работал на Кубке Мира-2019, а недавно отсудил старшим арбитром финала женского чемпионата Европы до 20 лет в Дивизионе А.
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября в Кельне, Милане, Праге, Тбилиси (по одной группе).
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