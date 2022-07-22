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Дюрант в одном из своих подкастов раскритиковал легенду НБА

Баскетбол
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Кэвин не скрывал недовольства

Дюрант в одном из своих подкастов раскритиковал легенду НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант отреагировал на критику со стороны легенды НБА Чарльза Баркли, который назвал его "пассажиром автобуса".

Баркли подразумевал то, что Дюрант не был ключевым игроком "Голден Стэйт Уорриорз", когда они завоевали два титула подряд (2017, 2018), а являлся в первую очередь помощником.

"Пассажиры, водители, что вообще всё это означает? Просто какая-то хрень, которую он сам и выдумал. Ещё до перехода в "Голден Стэйт" я запустил свою линию кроссовок, признавался самым ценным игроком. И он говорит, что меня не уважают легенды. Кто именно? Каждый раз, когда я встречаю кого-то, ко мне проявляют только любовь. Иди учить матчасть, приятель. У меня всё было в порядке ещё до перехода в "Уорриорз", — сказал Кевин Дюрант в своём подкасте.

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В статье: Кевин Дюрант
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