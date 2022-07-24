Кливленд предложил новый контракт Коллину Секстону

"Кливленд Кавальерс" сделали предложение разыгрывающему защитнику Коллину Секстону о продлении контракта. Как сообщает инсайдер Крис Федор, оффер команды рассчитан на несколько сезонов.

Сейчас гард является ограниченно свободным агентом. Однако, Секстон так до сих пор и не получил никаких предложений от других команд НБА. Коллин может остаться в "Кливленде" еще на год, получив за это 7.2 миллиона долларов, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

Ранее "Кавальерс" продлили контракт со своим основным разыгрывающим – Дариусом Гарлендом – дав гарду зарплату в 193 миллионов долларов за пять лет. В прошлом сезоне Секстон сыграл всего 11 матчей из-за травм, в среднем набирая по 16 очков, 3.3 подбора и 2.1 ассиста за игру.