Стали известны все сборные, которые вылетят из Дивизиона А по итогам Евробаскета U-20. Среди них – Украина

Определились все молодежные сборные по баскетболу, которые покинут Дивизион А по итогам Евробаскета U-20. Этими командами стали сборные Украины, Португалии и Чехии.

Украинцы, к примеру, показали свой худший результат в истории, заняв аж 16 место из 16 возможных. На места сборных Украины, Португалии и Чехии придут три лучшие команды Дивизиона В: Сербия, Исландия и Эстония.

Соперниками украинцев в Дивизионе В станут сборные следующих стран: Албании, Австрии, Болгарии, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Косово, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Северной Македонии, Словакии, Швеции и Швейцарии.