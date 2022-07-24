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Стали известны все сборные, которые вылетят из Дивизиона А по итогам Евробаскета U-20. Среди них – Украина
Также в Дивизион В переводят Чехию и Португалию
Фото: ФБУ
Определились все молодежные сборные по баскетболу, которые покинут Дивизион А по итогам Евробаскета U-20. Этими командами стали сборные Украины, Португалии и Чехии.
Украинцы, к примеру, показали свой худший результат в истории, заняв аж 16 место из 16 возможных. На места сборных Украины, Португалии и Чехии придут три лучшие команды Дивизиона В: Сербия, Исландия и Эстония.
Соперниками украинцев в Дивизионе В станут сборные следующих стран: Албании, Австрии, Болгарии, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Косово, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Северной Македонии, Словакии, Швеции и Швейцарии.
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