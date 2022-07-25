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Сборная Украины по баскетболу узнала соперников квалификации чемпионата мира-2023
Наша команда сыграет с Италией и Исландией
Фото: ФБУ
Мужская сборная Украины в конце августа сыграет первые матчи второго группового раунда квалификации чемпионата мира-2023, в которых будет противостоять командам Италии и Исландии.
После этих встреч подопечные Айнарса Багатскиса уже 2 сентября стартуют на Евробаскете-2022. Наша команда, напомним, попала в группу С и будет играть в Милане, где соперниками нашей сборной будут Великобритания, Эстония, Италия, Греция и Хорватия.
Также наша команда сыграет несколько контрольных матчей. На турнире в Турции, который стартует 10 августа, сборная Украины сыграет против действующих чемпионов Европы Словении, против хозяев турнира турок, а также будет противостоять сборной Польши.
Позже в Хельсинки наша команда будет противостоять сборной Финляндии.
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