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Сборная Украины по баскетболу узнала соперников квалификации чемпионата мира-2023

Баскетбол
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Наша команда сыграет с Италией и Исландией

Сборная Украины по баскетболу узнала соперников квалификации чемпионата мира-2023

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины в конце августа сыграет первые матчи второго группового раунда квалификации чемпионата мира-2023, в которых будет противостоять командам Италии и Исландии.

После этих встреч подопечные Айнарса Багатскиса уже 2 сентября стартуют на Евробаскете-2022. Наша команда, напомним, попала в группу С и будет играть в Милане, где соперниками нашей сборной будут Великобритания, Эстония, Италия, Греция и Хорватия.

Также наша команда сыграет несколько контрольных матчей. На турнире в Турции, который стартует 10 августа, сборная Украины сыграет против действующих чемпионов Европы Словении, против хозяев турнира турок, а также будет противостоять сборной Польши.

Позже в Хельсинки наша команда будет противостоять сборной Финляндии.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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