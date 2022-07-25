Бывший игрок Лейкерс готов продать два чемпионских перстня, чтобы помочь Украине

Бывший форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко выставил на продажу два чемпионских перстня, чтобы собрать деньги для Украины.

Медведенко выступал за "Лейкерс" в одно время с Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом. Вырученные средства украинский экс-игрок НБА хочет потратить на восстановление спортивной инфраструктуры в украинских школах и запустить сеть спортивных клубов.

"Нужно много денег, чтобы провести ремонт в школах. Спортзалы будут последними в очереди. С наступлением зимы детям нужно будет играть в помещении", — приводит слова Медведенко ESPN.

Аукцион по продаже чемпионских перстней продлится до 5 августа