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Бывший игрок Лейкерс готов продать два чемпионских перстня, чтобы помочь Украине

Баскетбол
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Экс-форвард не остается в стороне

Бывший игрок Лейкерс готов продать два чемпионских перстня, чтобы помочь Украине

Новина українською

Бывший форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко выставил на продажу два чемпионских перстня, чтобы собрать деньги для Украины.

Медведенко выступал за "Лейкерс" в одно время с Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом. Вырученные средства украинский экс-игрок НБА хочет потратить на восстановление спортивной инфраструктуры в украинских школах и запустить сеть спортивных клубов.

"Нужно много денег, чтобы провести ремонт в школах. Спортзалы будут последними в очереди. С наступлением зимы детям нужно будет играть в помещении", — приводит слова Медведенко ESPN.

Аукцион по продаже чемпионских перстней продлится до 5 августа

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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