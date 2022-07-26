Джейлен Браун готов остаться в Бостоне

Форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун намерен остаться в команде. Об этом информирует издание The Athletic.

Ранее инсайдера Шэмс Чарания заявил, что "Селтикс" предложили "Нетс" организовать обмен форварда Кевина Дюранта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. В "Бруклине" отказались и предложили включить в сделку защитника Маркуса Смарта. При этом, как сообщается в источнике, Джейлен всячески демонстрирует, что не хочет менять клубную прописку.

В прошлом сезоне НБА Браун принял участие в 90 матчах, набирая в них среднем 23,5 очка, совершая 6,3 подбора и отдавая 3,5 передачи.