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Сборная Украины по баскетболу назвала состав перед отбором на ЧМ-2023

Баскетбол
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Первый матч стартует 24 августа

Сборная Украины по баскетболу назвала состав перед отбором на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская сборная Украины в конце августа сыграет первые матчи второго группового раунда квалификации чемпионата мира-2023, в которых будет противостоять командам Италии (24 августа) и Исландии (27 августа).

Уже 28 июля начнётся тренировочный сбор национальной команды. Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился со списком игроков, которые будут готовиться к предстоящим поединкам. В расширенный состав вошли 15 баскетболистов:

Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Александр Герун, Алексей.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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