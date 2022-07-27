Сборная Украины по баскетболу назвала состав перед отбором на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины в конце августа сыграет первые матчи второго группового раунда квалификации чемпионата мира-2023, в которых будет противостоять командам Италии (24 августа) и Исландии (27 августа).

Уже 28 июля начнётся тренировочный сбор национальной команды. Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом определился со списком игроков, которые будут готовиться к предстоящим поединкам. В расширенный состав вошли 15 баскетболистов:

Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Артем Ковалев, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Александр Герун, Алексей.