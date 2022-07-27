Багатскис: В сборной нет сомнений ни в одном из 12 игроков

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал пресс-службе ФБУ о бедготовке к Евробаскету-2022.

"Есть определенная ситуация, из-за которой я сейчас дважды разговаривал с Серджио Скариоло.

Я хотел узнать у него, о чем он говорит игрокам, когда в каждой квалификации он играет одним составом, а в финальных частях у него 2/3 игрока из этих ростеров в состав не попадают. Он рассказал мне, что он говорит, и я рад, что так же поступил и я.

К сожалению, иногда приходится отказаться от тех игроков, которые помогали сборной, внесли свой вклад по пути на Евробаскет. Но, к сожалению, чисто из-за спортивных принципов они не смогут уехать на Европу. Здесь не имеет значения опыт и возраст игрока.

Я считаю, что в сборной нет сомнений ни в одном из 12 игроков. Конечно, всегда будут дискуссии, но мы с тренерами очень долго обсуждали, кого нужно использовать в передней и задней линиях.

Это хорошо, что есть из кого избрать. А мы, в свою очередь, должны подготовиться на 120%".

Напомним, в рамках квалификации на чемпионат мира-2023 сборная Украины 24 августа в Риге примет Италию, а 27 августа на выезде сыграет против Исландии.