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Стефен Карри: Я бы хотел оставаться в Голден Стэйт до конца карьеры

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Баскетболист проводит отличные сезоны

Стефен Карри: Я бы хотел оставаться в Голден Стэйт до конца карьеры

Фото: NBA

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри признался, что хотел бы оставаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.

"Только что я завершил свой 13-й сезон. Мне очень приятно говорить о том, что все эти годы я провёл в составе одной команды. Это особенное место для меня. Честно говоря, я бы хотел оставаться в "Голден Стэйт" до конца карьеры. Хочется, чтобы именно этот клуб был для меня единственным домом.

Мы размышляли с семьёй о моём завершении карьеры и пришли к тому, что здесь у нас всегда будут корни. У нас останется связь с этим местом, и мы будем называть его домом", — цитирует Карри Fadeaway World.

Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" и дважды признавался самым ценным игроком лиги.

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В статье: Стефен Карри Голден Стэйт
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