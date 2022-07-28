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Стефен Карри: Я бы хотел оставаться в Голден Стэйт до конца карьеры
Баскетболист проводит отличные сезоны
Фото: NBA
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри признался, что хотел бы оставаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.
"Только что я завершил свой 13-й сезон. Мне очень приятно говорить о том, что все эти годы я провёл в составе одной команды. Это особенное место для меня. Честно говоря, я бы хотел оставаться в "Голден Стэйт" до конца карьеры. Хочется, чтобы именно этот клуб был для меня единственным домом.
Мы размышляли с семьёй о моём завершении карьеры и пришли к тому, что здесь у нас всегда будут корни. У нас останется связь с этим местом, и мы будем называть его домом", — цитирует Карри Fadeaway World.
Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт Уорриорз" и дважды признавался самым ценным игроком лиги.
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