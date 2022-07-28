Финикс выходит из борьбы за Дюранта

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания утверждает, что "Финикс Санз" на данный момент практически вышел из борьбы за звёздного форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта.

Напомним, после того как Дюрант сделал запрос на обмен, "Финикс" вместе с "Майами" были наиболее предпочтительными вариантами для Кевина. Однако теперь "Санз" выйдут из борьбы, так как не смогут выставить на обмен свой главный актив Деандре Эйтона. Центровой подписал новый четырёхлетний контракт на $ 133 млн после того, как им заинтересовалась "Индиана".

На данный момент наиболее вероятными претендентами на Кевина Дюранта считаются "Бостон Селтикс", "Майами Хит" и "Торонто Рэпторс". Отмечается, что сделку в любом случае будет сложно провести из-за высоких запросов "Бруклина".