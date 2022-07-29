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Уорриорз ведет переговоры с Эндрю Уиггинсом

Баскетбол
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У игрока неплохие показатели

Уорриорз ведет переговоры с Эндрю Уиггинсом

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Издание The Athletic сообщает, что "Голден Стэйт Уорриорз" ведет переговоры о новом соглашении с 27-летним форвардом Эндрю Уиггинсом.

Текущий контракт Уиггинса истекает по окончании следующего сезона, и игрок заработает за сезон $ 33,6 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом. "Уорриорз" провели предварительные переговоры, но на данный момент стороны далеки от соглашения.

В минувшем сезоне Эндрю Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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